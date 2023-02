بعد 25 عاما..Avatar يوقف زحف Titanic ويصبح الثالث عالميا في شباك التذاكر

أوقف فيلم Avatar الجديد، زحف Titanic في شباك التذاكر العالمي، وأصبح ثالث أكثر عمل تحقيقا للإيردات في التاريخ، بعد 25 عاما من النجاح لملحمة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت الشهيرة.

فيلم Avatar الجديد، تخطت إيرادات مليار وأكثر من 100 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بعدما لاقى صدى عالمي كبير خلال الفترة الماضية.

وتخطي Avatar أرقام فيلم Avengers: Infinity War، بعد يومين من كسره حاجز الـ 2 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

أصبح فيلم جيمس كاميرون الجديد Avatar 2، رقم خمسة في ترتيب الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما، واحتل مكان Avengers: Infinity War بعدما حقق 2.054 مليار دولار عالميا.

طرح فيلم Avengers: Infinity War عام 2018، وحقق أرقام إيرادات وصلت إلى 2.052 مليار دولار، واقترب أفاتار من كسر رقم Avengers: Endgame أيضا.

فيلم Avatar

وكان مقررا طرح فيلم Avatar: The Way of Water والجزء الثالث منه خلال عامي 2014 و2015، ولكن بسبب التكنولوجيا وعدم استقرار المخرج والمؤلف جيمس كاميرون على الحبكة تأخر إنتاجه.

وطرح الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات، فيما تمتد أحداثه لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله.

واقترب الجزء الأول من فيلم Avatar من تحقيق 3 مليارات دولار بعد مرور 13 عاما على طرحه، وبعد إعادة عرضه في السينمات مجددا مؤخرا، احتفالا بالنسخة الجديدة منه.