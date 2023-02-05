مظاهرات في كوبنهاجن احتجاجا على مشروع قانون إلغاء العطلة العامة

تجمع آلاف الأشخاص في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك يوم الأحد للاحتجاج على مشروع قانون قدمته الحكومة لإلغاء العطلة العامة للمساعدة في تمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.

ونظمت المظاهرة أكبر النقابات العمالية في البلاد التي تعارض إلغاء يوم الصلاة العظيم ، وهو عيد مسيحي يصادف يوم الجمعة الرابع بعد عيد الفصح ويعود إلى عام 1686.

وقدرت النقابات التي نظمت الاحتجاج مشاركة ما لا يقل عن 50 ألف شخص ، مما يجعلها أكبر مظاهرة في الدنمارك منذ أكثر من عقد. لا تقدم الشرطة المحلية مثل هذه التقديرات للحشود.

تم اقتراح إلغاء العطلة في ديسمبر للمساعدة في زيادة عائدات الضرائب لزيادة الإنفاق الدفاعي في أعقاب حرب أوكرانيا ، وهو جزء من برنامج الإصلاح الشامل للحكومة المشكلة حديثًا والذي يهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجه نموذج الرفاهية في البلاد.

اقترحت الحكومة المضي قدمًا لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2030 بهدف تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو البالغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتقول إن معظم 4.5 مليار كرونة دانمركية إضافية (654 مليون دولار) اللازمة لتحقيق الهدف يمكن تغطيتها من خلال الإيرادات الضريبية المرتفعة التي تتوقعها من إلغاء العطلة لكن النقابات والمعارضين والاقتصاديين شككوا في تأثير الاقتراح.

وقال بعض الاقتصاديين إنه من غير المحتمل أن يكون له تأثيرات طويلة الأمد ، حيث سيجد العمال طرقًا أخرى لتعديل ساعات عملهم.

في سوق العمل الدنماركي ، يتم تنظيم الأجور وساعات العمل في المقام الأول من خلال الاتفاقات الجماعية بين العمال ذوي التنظيم العالي ومجموعات أصحاب العمل دون تدخل من قبل الدولة.

و تقول الحكومة ، التي تتمتع بأغلبية ضئيلة في البرلمان ، إنها تعتزم دفع مشروع القانون بغض النظر عن أي معارضة.

وقال السباك ستيج دي بلانك ، 63 عاما ، الذي كان يتظاهر أمام البرلمان: 'عادة ما يتم مناقشة هذه الأمور مع العمال ، والآن هذا النموذج على وشك أن يتم نقضه. نحن نحتج لنجعلهم يستمعون'.

ويعمل الدنماركيون ساعات أقل من معظم البلدان في أوروبا وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.