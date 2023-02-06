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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تصل محافظة المنوفية لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "مراكب النجاة"

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

بدأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مراسم الزيارة، حيث وصلت ديوان عام محافظة المنوفية، حيث كان في استقبالها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وحمد موسى نائب محافظ المنوفية.

يأتي ذلك في إطار إطلاق وتنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، 

ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاء جماهيريًا مع أهالي محافظة المنوفية، حيث تحرص السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على توعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، كما تستهدف وزارة الهجرة، بالتعاون مع محافظة المنوفية وكل الجهات المعنية، من هذه الزيارة، استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعم شباب القرى في المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وتناول قصص نجاح عدد من الشباب، وكذلك استعراض جهود المجلس القومي للمرأة لتوعية السيدات والأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن تتفقد السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة فرع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالمنوفية، للوقوف على تدريب وتأهيل الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وتتفقد السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة القافلة الطبية التي تنظمها مؤسسة صناع الخير في تخصصات العيون والقدم السكري، وذلك في إطار تعاونها مع وزارة الهجرة لتنظيم قوافل طبية في القرى المُصدرة للهجرة غير الشرعية، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي هذه القرى، كونها ضمن الأولى بالرعاية.

وتتضمن مبادرة "مراكب النجاة" في مرحلتها الجديدة، تنفيذ المجلس القومي للمرأة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة، حملة توعوية متعددة الأنشطة بـ 6 محافظات هى (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية)، وتستهدف الأمهات والطلبة والشباب.

مراكب النج وزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها جندي المصريين بالخارج محافظة المنوفية

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