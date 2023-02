32 جائزة لـ بيونسيه وهاري ستايلز أفضل ألبوم.. أبرز أحداث جرامي 2023

2/6/2023 11:39:17 AM

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في نسخته الـ 65، وهو الحدث الذي يعادل ليلة الأوسكار ولكن في الوسط الغنائي العالمي، وحطمت خلاله بيونسيه رقمها القياسي السابق وصنعت التاريخ بالحصول على 32 جائزة، فيما فاز هاري ستايلز بجائزة ألبوم العام.

تفوقت بيونسيه على قائدة الأوركسترا المجري البريطاني جورج سولتي، الذي حاز 31 جائزة جرامي على مدار أكثر من 20 عاما في تاريخه، وقالت أثناء تسلم الجائزة إنها تحاول ألا تكون عاطفية للغاية، وشكرت عائلتها بما فيها عمها الراحل جوني الذي ساعدها في صنع ملابسها على المسرح قبل الشهرة.

وفازت بيونسيه بأربع جوائز في حفل جرامي الموسيقية، لكن فاتها عدد من العروض التقديمية المبكرة مثل غيرها من النجوم بسبب زحام شوارع لوس أنجلوس، وهو ما علق عليه مستضيف الحفل تريفور نواه في مقدمته الكوميدية، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن بيونسيه يمكنها السفر عبر المكان والزمان.

خسرت بيونسيه الآن جائزة أفضل ألبوم للمرة الرابعة على التوالي، كان أبرزها عام 2017 حينما حازت عليها أديل، التي أهدتها الجائزة آنذاك وقالت إنها تستحقها أكثر منها.

فيما قال هاري ستايلز أثناء تسلم جائزته، إنها في هذه الليلة من المهم للغاية تذكر أنه لا يوجد شيء أفضل من الموسيقى، وتأثر بتكريمه، موضحة أن مثل هذه الأشياء الجيدة لا تحدث لأشخاص مثله.

وكانت ليلة توزيع جوائز جرامي الموسيقية، مباركة على المغنيين البريطانيين، وحضر الحدث كل من أديل وتايلور سويفت، وشانيا توين، ستيفي وندر، ستيف لاسي، براندي كارليل، وذا روك، ليزو، وغيرهم.

وفاز الثنائي إندي ويت ليج بجائزتين بما فيها أفضل ألبوم، ونال سام سميث جائزة أفضل دويتو مع كيم بيتراس، وهي أول جائزة لهما منذ 2015، حينما حازا أربعة ألقاب بما فيها أفضل فنان صاعد.

ونالت أديل جائزة أفضل أداء موسيقى لأغنية بوب عن Easy On Me، وأهدت الجائزة إلى ابنها أنجيلو، وقالت للجمهور إنها كتبت المقطع الأول من أغنيتها في "الحمام" عندما قررت تغيير حياة ابنها من خلال طلب الطلاق من زوجها سيمون كونيكي.

وحصلت بوني رايت على جائزة أغنية العام متفوقة على تايلور سويفت وبيونسيه، بأغنيتها الحزينة Just Like That التي تدور حول وفاة ابنها.