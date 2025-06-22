رانيا يوسف بـ «نيو لوك» جديد في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رانيا يوسف صورًا جديدة لها بـ"نيو لوك" عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت خلال مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" بقصة شعر جديدة، إذ بدت مختلفة بشعر قصير عن الطول الذي اعتاد الجمهور عليه، واعتمدت الشكل "الكيرلي".

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد قالت، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الغناء موهبة صعبة عليها، موضحة أنها أقدمت على تجربة غنائية لكنها لم توفَّق فيها، ولا تسعى لتكرارها.

فخورة بالمشاركة في أكثر من عمل

وأشادت الفنانة رانيا يوسف بالمسلسلات التي عُرضت في رمضان 2025، ووصفت الموسم الرمضاني بأنه "أحلى مواسم رمضان" على الإطلاق.

ووجّهت رسالة شكر لكل صُنّاع الدراما الذين شاركوا في هذا الموسم، معربة عن فخرها بمشاركتها في أكثر من عمل.