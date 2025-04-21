بفستان جريء.. رانيا يوسف تحتفل على طريقتها الخاصة بشم النسيم

شاركت الفنانة رانيا يوسف صورا لها خلال احتفالها بعيد شم النسيم عبر موقعها الرسمي إنستجرام .

وظهرت الفنانة بفستان جريء باللون الأسود مكشوف ،ووضعت الإكسسوارات المناسبة مع إطلالتها و الميكب يليق بملامحها.

وعلقت :"اجازه سعيدة اتمني لكم عيد شم نسيم سعيد و مليء بالحب ".



وقالت الفنانة رانيا يوسف، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الغناء موهبة صعبة عليها، موضحة أنها اقدمت على تجربة غنائية، لكنها لم توفق فيها، ولا تسعى لتكرارها.

فخورة بالمشاركة في أكثر من عمل

وأشادت الفنانة رانيا يوسف بالمسلسلات التي عُرضت في رمضان 2025، ووصفت الموسم الرمضاني بأنه "أحلى مواسم رمضان" على الإطلاق.

ووجهت رسالة شكر لكل صناع الدراما الذين شاركوا في هذا الموسم، معربة عن فخرها بمشاركتها في أكثر من عمل.