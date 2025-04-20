رانيا يوسف تكشف حقيقة ارتباطها بشخص من الوسط الفني

أكدت الفنانة رانيا يوسف، عدم صحة ما تردد عن ارتباطها بفنان، وأنه توفي بعدها، مشيرة إلى أنه في المجال الفني كان هناك إعجاب في حدود العمل الفني والموهبة.

وقالت الفنانة رانيا يوسف، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الغناء موهبة صعبة عليها، موضحة أنها اقدمت على تجربة غنائية، لكنها لم توفق فيها، ولا تسعى لتكرارها.

فخورة بالمشاركة في أكثر من عمل

وأشادت الفنانة رانيا يوسف بالمسلسلات التي عُرضت في رمضان 2025، ووصفت الموسم الرمضاني بأنه "أحلى مواسم رمضان" على الإطلاق.

ووجهت رسالة شكر لكل صناع الدراما الذين شاركوا في هذا الموسم، معربة عن فخرها بمشاركتها في أكثر من عمل.