رانيا يوسف توجّه رسالة لأسرة مسلسل «نص الشعب اسمه محمد».. وهذا رد الجمهور |صور

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن اشتياقها لكواليس مسلسلها “نص الشعب اسمه محمد” الذى شاركت به فى النصف الثاني من الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وفى هذا السياق، نشرت رانيا يوسف عددًا من صور كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وكتبت معلقة: “أسرة مسلسل نص الشعب اسمه محمد .. وحشتوني”.

إشادات الجمهور بـ رانيا يوسف ومسلسل نص الشعب اسمه محمد

وانهالت العديد من تعليقات الجمهور الإيجابية التى أشادت بدور رانيا والمسلسل ، ومن أبرز التعليقات، “دور جديد عليكي وجميل عايزين تجربة زى دي تانى ، أحلى مسلسل ، مسلسل لطيف ودورك حلو فيه جدا".

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”، يتكون من 15 حلقة يضم نخبة من النجوم، منهم عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، العمل من تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

أعمال رانيا يوسف فى ماراثون رمضان 2025

وشاركت ايضا رانيا يوسف فى الماراثون الرمضاني 2025 بمسلسلي “أهل الخطايا” ، وجريمة منتصف الليل".

ومسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كل من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز ومجموعة كبيرة من النجوم.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبد الله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبد البديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني.