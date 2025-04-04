بفستان مكشوف .. رانيا يوسف تستعرض أنوثتها في ظهور لافت

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و ظهرت رانيا يوسف بإطلالة جذابة مرتدية فستان مكشوف باللون الاصفر لتظهر التاتو علي قدمها،كما تركت شعرها الكيرلي منسدلا علي كتفيها.

أشادت الفنانة رانيا يوسف بالمسلسلات التي عُرضت في رمضان 2025، ووصفت الموسم الرمضاني بأنه "أحلى مواسم رمضان" على الإطلاق. ووجهت رسالة شكر لكل صناع الدراما الذين شاركوا في هذا الموسم، معربة عن فخرها بمشاركتها في أكثر من عمل.



وكتب يوسف من خلال حسابها الشخصي انسجرام :" شكرا لكل الزملاء على مجهودهم تعبهم نجاحهم إحساسهم وحماسهم أن طلعوا الموسم ده من أحلى مواسم رمضان اللي حصلت على مدار السنين، الفن والرسالة والحقيقة أن الموسم ده كان فيه رسايل مهمة جدا لكل المجتمعات الشرقية والعربية زملائي وافتخر أني واحدة منهم"



وتابعت :" وكل الوجوه الشابة والجيل الصاعد الجميل اللي طلعوا السنة مشرفين وها يلين وموهوبين وشاطرين وعندهم فكر حقيقي فخورة بيهم”

تعكس هذه الإشادة من رانيا يوسف حالة الرضا العام التي سادت بين الجمهور والنقاد حول جودة الأعمال الدرامية التي عُرضت في رمضان 2025.