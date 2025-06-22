قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول مرة تحصل.. وسام أبو علي يكشف كواليس هدفه العكسي أمام بالميراس
مفيش لياقة ولا روح.. لميس الحديدي تنتقد أداء الأهلي بكأس العالم للأندية|فيديو
إيران تهدّد باستهداف مفاعل ديمونة وتحذر واشنطن من التدخل العسكري
إسرائيل تعلن إحباط مخطط إيراني لاستهداف رعاياها في قبرص |صور
وزير الخارجية الإيراني: الغرب فقد بوصلته الأخلاقية تمامًا
رغم أزمات المنطقة.. مصر تؤمّن احتياطي السلع والغذاء يكفي لأكثر من عام |فيديو
إيران تعلن بدء الموجة 19 من عملية «الوعد الصادق 3» ضد إسرائيل
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية
وزير الخارجية: يجب وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
اسحب فلوسك فورًا.. مفاجأة بشأن سكن لكل المصريين 7 وموعد التقديم
برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 22 يونيو 2025: مشاكل صحية
الحرس الثوري يصدر بيانًا عاجلاً بشأن عملية «الوعد الصادق» ضد إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول مرة تحصل.. وسام أبو علي يكشف كواليس هدفه العكسي أمام بالميراس

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

كشف وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس خسارة الفريق في مباراة بالميراس الأخيرة ضمن الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال وسام أبو علي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "قدمنا مباراة جيدة أمام بالميراس البرازيلي، وكنا في الشوط الأول جيدين وخلقنا بعض الفرص، ولكن لم نستطع التسجيل بسبب سوء الحظ".

وأضاف: "في الشوط الثاني بدأنا بشكل سيئ للغاية، كنا بعيدين عن بعضنا بشكل مبالغ فيه، ومنحنا بالميراس مساحات كبيرة سجّلوا منها الأهداف وحققوا الفوز".

وأكمل: "أشرف داري أخبرني بعد المباراة أنه طلب مني ترك الكرة التي اصطدمت برأسي وسكنت الشباك، ولم أسمعه جيدًا. أشرف جدع، وهو فعلاً يتحدث معنا في مثل هذه المواقف، ولم أقصد أن أسكنها الشباك، وهذه أول مرة في حياتي يحدث لي ذلك مع أي فريق لعبت فيه".

وكان بالميراس قد نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة.

وتقدّم بالميراس في الدقيقة 49 على الأهلي بهدف عكسي أحرزه وسام أبو علي بالخطأ في مرماه، بعد رأسية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

وسام أبوعلى الأهلي كواليس خسارة بالميراس كأس العالم للأندية بالميراس البرازيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

محكمة

المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

صورة ارشيفية

زيادة 15% في اليوم دا .. بشرى لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

الانبا رافائيل

لقاء لزوجات كهنة كنائس وسط القاهرة بحضور الأنبا رافائيل

الجمعية المصرية

نقدر سوا .. المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة تحتفل بانتهاء العام الدراسي

جامعة حلوان

تفاصيل برنامج تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان 2025

بالصور

فستان كاجوال .. هيدي كريم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي المهن التمثيلية: دعم الفن والثقافة أولوية وطنية| صور

جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية

روبي في ليلة استثنائية بافتتاح موازين .. وتعلن عن مفاجأة جديدة

روبي
روبي
روبي

عيد الأب .. ازاى تبسط باباك من غير هدايا

يوم الاب
يوم الاب
يوم الاب

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد