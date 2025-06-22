أول مرة تحصل.. وسام أبو علي يكشف كواليس هدفه العكسي أمام بالميراس

كشف وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس خسارة الفريق في مباراة بالميراس الأخيرة ضمن الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال وسام أبو علي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "قدمنا مباراة جيدة أمام بالميراس البرازيلي، وكنا في الشوط الأول جيدين وخلقنا بعض الفرص، ولكن لم نستطع التسجيل بسبب سوء الحظ".

وأضاف: "في الشوط الثاني بدأنا بشكل سيئ للغاية، كنا بعيدين عن بعضنا بشكل مبالغ فيه، ومنحنا بالميراس مساحات كبيرة سجّلوا منها الأهداف وحققوا الفوز".

وأكمل: "أشرف داري أخبرني بعد المباراة أنه طلب مني ترك الكرة التي اصطدمت برأسي وسكنت الشباك، ولم أسمعه جيدًا. أشرف جدع، وهو فعلاً يتحدث معنا في مثل هذه المواقف، ولم أقصد أن أسكنها الشباك، وهذه أول مرة في حياتي يحدث لي ذلك مع أي فريق لعبت فيه".

وكان بالميراس قد نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة.

وتقدّم بالميراس في الدقيقة 49 على الأهلي بهدف عكسي أحرزه وسام أبو علي بالخطأ في مرماه، بعد رأسية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.