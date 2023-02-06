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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: عمرو أديب يوجه طلبا عاجلا لوزارة التعليم بعد الزلزال.. وزوج علا غانم: مراتي تحت تأثير المخدرات

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة نرصد أبرزها فى تقرير التالى:


الكهرباء لـ المستهلك: لو لقيت قراءة العداد مش مظبوطة متدفعش فلوس
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الدولة المصرية أنفقت 40 مليار جنيه في ملف تطوير شبكات التوزيع منذ عام 2014حتى عام 2022، مقارنة بـ9 مليارات جنيه في السنوات السابقة على 2014.

الإسعاف السورية تطلق نداء عاجل للمجتمع الدولي علي الهواء | شاهد
كشف الدكتور توفيق حسابا رئيس هيئة الإسعاف بسوريا، أن أوضاع الهزات الآن شبه مستقرة، والإصابات، والوفيات في أربعة محافظات، ذروتها اللاذقية يليها حلب وحماة ، وأخيراً طرطوس التي تعتبر الاقل في الخسائر.

مدير المرصد السوري: لو كانت كارثة الزلزال في دولة أوروبية لتحرك العالم
أكد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري أن لا يوجد فرق إنقاذ كافية في سوريا وإذا لاحظت كل الفيديوهات المنتشرة لن تجد فرق إنقاذ وأن الناس تحت الأنقاض ولا أحد يستطيع الوصول إليها، متابعا أن هناك حوالي 50 بلدة وقرية من أين ستأتي أعداد فرق الإنقاذ لتنقذ كل هذه الأعداد.

التنمية المحلية: إصلاح رصيف شاطئ سيدي بشر بعد هبوطه
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جار رفع تراكمات الأمطار في الشوارع الفرعية بالإسكندرية بعد الانتهاء من رفعها في الشوارع الرئيسية، ونتيجة للظروف المناخية وارتفاع منسوب مياه الأمواج وخروج مياه البحر في بعض الأماكن خاصة شاطئ سيدي بشر أدى إلى تآكل الرمال وزيادة عمليات النحر.  

الصحة توجه رسالة هامة للمستفيدين من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار .. فيديو
ناشدت وزارة الصحة والسكان المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التى تشملها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بالتسجيل على الموقع الالكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على إنهاء قوائم الانتظار.

الأرصاد: استمرار حالة التقلبات الجوية للغد وتساقط الثلوج.. والحرارة -2
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجويةـ، إن طقس الغد يشهد استمرارا في حالة التقلبات الجوية التي بدأت اليوم، حيث يستمر نشاط الرياح، وتتراوح سرعتها ما بين 50 لـ 70 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، وارتفاع الموج يصل إلى 5 أمواج، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

عمرو أديب يوجه طلب عاجل لوزارة التعليم بعد الزلزال |شاهد
طالب الإعلامي عمرو أديب، وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، بتعليم الطلاب بطريقة التعامل مع الزلازل، مشيرا إلى أن هذا الطلب في غاية الأهمية، ولا يعني أي شيء.

نهاية العالم بعد دوران لب الأرض.. البحوث الفلكية تجيب
كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي  عن اقتراب موعد قيام الساعة بعد الحديث عن دوران لب الأرض عكس اتجاهه.

الرئيس السيسي يؤكد على تضامن مصر الكامل مع الشعبين التركي والسوري
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي لضحايا الزلزال من الشعبين السوري والتركي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا على تضامن مصر الكامل مع الشعبين.

أحمد موسى: ننتظر قرارات الأعلي للإعلام لضبط البرامج الرياضية..غدا
علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامي، حول الاجتماع المقرر غدا لبحث التجاوزات التي شهدها الإعلام الرياضي واتخاذ القرارات عاجلة لضبط الإعلام الرياضي وفقا للقانون.

لقطات لـ اندلاع حريق كبير في ميناء إسكندرون التركي بسبب الزلزال
عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات لـ إندلاع حريق كبير في ميناء إسكندرون التركي بسبب الزلزال.

ضربتني بزجاجة نبيذ..زوج علا غانم: مراتي تحت تأثير المخدرات..فيديو
أكد عبد العزيز لبيب زوج الفنانة علا غانم، أن الاتهامات التي وجهتها علا غانم له غير صحيحة.

اخبار التوك شو وزارة التعليم وزارة الصحة والسكان المرصد السوري التوك شو

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