أخبار التوك شو: عمرو أديب يوجه طلبا عاجلا لوزارة التعليم بعد الزلزال.. وزوج علا غانم: مراتي تحت تأثير المخدرات

التنمية المحلية: إصلاح رصيف شاطئ سيدي بشر بعد هبوطه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جار رفع تراكمات الأمطار في الشوارع الفرعية بالإسكندرية بعد الانتهاء من رفعها في الشوارع الرئيسية، ونتيجة للظروف المناخية وارتفاع منسوب مياه الأمواج وخروج مياه البحر في بعض الأماكن خاصة شاطئ سيدي بشر أدى إلى تآكل الرمال وزيادة عمليات النحر.
الأرصاد: استمرار حالة التقلبات الجوية للغد وتساقط الثلوج.. والحرارة -2 قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجويةـ، إن طقس الغد يشهد استمرارا في حالة التقلبات الجوية التي بدأت اليوم، حيث يستمر نشاط الرياح، وتتراوح سرعتها ما بين 50 لـ 70 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، وارتفاع الموج يصل إلى 5 أمواج، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.