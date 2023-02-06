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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يؤكد على تضامن مصر الكامل مع الشعبين التركي والسوري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي لضحايا الزلزال من الشعبين السوري والتركي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا على تضامن مصر الكامل مع الشعبين.

ونقلت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها تقديم مصر خالص التعازي لأسر الضحايا وللشعبين التركي والسوري الشقيقين في هذا الحادث الأليم، مؤكدة على استعدادها لتقديم المساعدات لمواجهة آثار ذلك الحادث المروع.

 

تضامن مصر مع تركيا

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا بنظيره التركي لتقديم العزاء لحكومة وشعب تركيا اثر الحادث الأليم التي تعرضت  له تركيا، وخلال الاتصال أخبر وزير الخارجية نظيره التركي أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

وأعرب وزير الخارجية التركي عن تقديره وامتنانه وشكر بلاده للتضامن التي أظهرته مصر مع تركيا في تلك الكارثة المروعة. 

إكسترا نيوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعبين السوري والتركي وزارة الخارجية المصرية تضامن مصر مع تركيا الخارجية المصري سامح شكري

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