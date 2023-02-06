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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربتني بزجاجة نبيذ..زوج علا غانم: مراتي تحت تأثير المخدرات..فيديو

علا غانم
علا غانم

أكد عبد العزيز لبيب زوج الفنانة علا غانم، أن الاتهامات التي وجهتها علا غانم له غير صحيحة.

 

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وقال  عبد العزيز لبيب  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:"  وصلت إلى المنزل وكان هناك بلطجية داخل الفيلا وتعرضت للضرب على أيديهم"، مضيفا:" عندي قطع في يدي واتضربت واتكسرت من البلطجية المتواجدين في بيتي ".

 

وتابع عبد العزيز لبيب:" علا غانم لم تكن في طبيعتها وكانت تحت تأثير المخدرات وضربتي بزجاجة نبيذ في عيني ووالدتها ضربتني بقطعة حديد".

 

وأكمل عبد العزيز لبيب:" علا غانم تتعاطى المخدرات وأتمنى إجراء تحليل مخدرات لعلا غانم، وأنا حاليا مضروب من بلطجية بسبب علا غانم وكل الاتهامات التي اتهمتني بها غير صحيحة ".

 

ولفت عبد العزيز لبيب:" علا غانم مازالت على ذمتي ورفعت قضية خلع عليا"، مضيفا:" ابنة علا غانم كانت في مصحة في القاهرة لانها  بتتعالج من  تعاطي المخدرات ".

علا غانم زوج علا غانم الفنانة علا غانم اخبار التوك شو المخدرات

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