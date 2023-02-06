ضربتني بزجاجة نبيذ..زوج علا غانم: مراتي تحت تأثير المخدرات..فيديو

أكد عبد العزيز لبيب زوج الفنانة علا غانم، أن الاتهامات التي وجهتها علا غانم له غير صحيحة.

وقال عبد العزيز لبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" وصلت إلى المنزل وكان هناك بلطجية داخل الفيلا وتعرضت للضرب على أيديهم"، مضيفا:" عندي قطع في يدي واتضربت واتكسرت من البلطجية المتواجدين في بيتي ".

وتابع عبد العزيز لبيب:" علا غانم لم تكن في طبيعتها وكانت تحت تأثير المخدرات وضربتي بزجاجة نبيذ في عيني ووالدتها ضربتني بقطعة حديد".

وأكمل عبد العزيز لبيب:" علا غانم تتعاطى المخدرات وأتمنى إجراء تحليل مخدرات لعلا غانم، وأنا حاليا مضروب من بلطجية بسبب علا غانم وكل الاتهامات التي اتهمتني بها غير صحيحة ".

ولفت عبد العزيز لبيب:" علا غانم مازالت على ذمتي ورفعت قضية خلع عليا"، مضيفا:" ابنة علا غانم كانت في مصحة في القاهرة لانها بتتعالج من تعاطي المخدرات ".