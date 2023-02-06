موريتانيا والاتحاد الأوروبي يعربان عن ارتياحهما لجودة العلاقات التي تجمعهما

أكدت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما لجودة العلاقات التي تجمعهما.

وأعرب الجانبان - مساء الإثنين في بيان - عقب اجتماع في نواكشوط ترأسه رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال وشارك فيه العديد من الوزراء في موريتانيا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط السفير جويليم جونز، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي في نواكشوط - عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية، وأكدا على ضرورة الدفع بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا إلى المزيد من التدعيم والفعالية، وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة التشاور بشكل منتظم في جو تطبعه الإيجابية والروح البناءة وحسن الإصغاء والتفاهم المتبادل.

ودرس الاجتماع الذي ينعقد بشكل دوري طبقا لاتفاقية كوتونو التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي توطيد وتعميق العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ومكن من مراجعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبالخصوص المسار الديمقراطي و الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023 ، وحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة في مجال الهجرة وآفاق التعاون في مجالات الاقتصاد و المالية والطاقة بالإضافة الى الصيد البحري والوضع العالمي والإقليمي.

كما تم التطرق إلى المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي والاعضاء.