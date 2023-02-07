منسق بمعرض القاهرة للكتاب: مصر دائما تأتي بإجابة غير متوقعة تماما

قال مروان حماد، المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ صناعة هذا الحدث لا تأتي من شخص واحد ولكن من فريق عمل كبير يساهم فيه كل فرد، وعصف ذهني بالتفكير فيما يطلبه القارئ والمستمع والمشاهد داخل فعالياته.

وأضاف حماد، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أنّ الأسماء التي حضرت وشاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت تأتي وحينما تنظر إلى المعرض وهذا الجمهور كانت تشعر بالفخر.

وتابع: "حينما تنظر إلى داخل المعرض وهذا الجمهور كانت تفتخر، كم من شهادة سمعتها بأذني من قامات مصرية حقيقية كانت سعيدة جدا، هناك قامات مع سنها وحجمها الثقافي والتنويري كانت تأتي إلى المعرض مرة واثنين وثلاث مرات وأربع مرات، وهذا يدل على أن هناك شيئا حدث في هذا العام كان يستحق أن يأتي إليه المشاركون".

وأوضح: "كل ركن في معرض الكتاب ينطق إشعاعا وحقيقة تبعث رسالة إلى الآخر تقول إن مصر حين تكون الأزمات فإنها تأتي بإجابة غير متوقعة تماما".