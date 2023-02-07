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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري: 1621 قتيلا حتى الآن بسبب الزلزال

صدى البلد

  أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ارتفاع عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في شمال غربي سوريا إلى 1621 شخصا.

وأشار إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع في الوقت الذي مازالت فيه عمليات البحث مستمرة في القرى والمدن المنكوبة من هذا الزلزال الذي وصفه بـ"المدمر". 


وشدد عبد الرحمن ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ على الحاجة الماسة إلى فرق إنقاذ اضافية وعاجلة لمساعدة فرق الإنقاذ السورية في عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض في المدن المتضررة من الزلزال الذي ضرب شمال غربي البلاد.

وأشار إلى صعوبة عمليات البحث وسط تردي أحوال الطقس ونقص المعدات اللازمة لإخراج الناجين من تحت الأنقاض. 


ودعا عبد الرحمن إلى ضرورة فتح كافة المعابر الحدودية والبوابات من أجل دخول المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة لـ72 قرية ومدينة في البلاد، واصفا الأوضاع في سوريا عقب الزلزال بـ"الكارثية". 


وأشار المرصد السوري إلى سوء الحالة المعيشية للمتضررين من الزلزال بعد سقوط منازلهم وخوفهم من الهزات الارتدادية وآثارها داخل البلاد، مطالبا في الوقت نفسه السلطات السورية بتوفير مأوي مؤقتة لهؤلاء المتضررين في أسرع وقت في ظل سوء الأحوال الجوية.


وأكد عبد الرحمن نقص الكوادر الطبية الخدمات اللازمة لإسعاف الجرحى الناجين من تحت الأنقاض، ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد القتلى جراء هذا الزلزال، محملا تركيا مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى ريف حلب الغربي نتيجة رفضها التام فتح معبر "باب الهوى". 

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