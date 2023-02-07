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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: إطلاق مسابقة أفضل ورقة سياسات لتمكين الشباب في مكافحة الفساد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن إطلاق مسابقة أفضل ورقة سياسات، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، وبالتعاون مع مكتب UNODC ووزارة التعليم العالي.

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اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن تقويم مهارات التعلم

جاء ذلك في إطار المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد “جريس” "(Grace)، وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة من الأنشطة الخاصة بمبادرة “جريس Grace” المعنية بتمكين الشباب في مكافحة الفساد، تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة، ووزارة التعليم العالى، والتى أطلقتها الجامعة في ديسمبر الماضي.

ويمكن التقدم للمسابقة لطلاب البكالوريوس والليسانس وطلاب الدراسات العليا و الهيئة المعاونة.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال، منسق مبادرة “جريس” بالجامعة ومقرر لجنة مكافحة الفساد، أن هناك مجموعة من الموضوعات المقترحة تحقيقًا لأهداف المبادرة، وهي تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مجال الرياضة، والرقمنة وميكنة الخدمات ودورهما في مكافحة الفساد، ودور الأمن السيبراني في مكافحة الفساد، وآليات الحد من الفساد المالي في الجهاز الإداري للدولة، وآليات الحد من الفساد المالي في القطاع الخاص، وآليات الحد من الفساد في المجتمع المدني.

وقد تم فتح باب التقدم للمسابقة، ويتم تحديد اسم الفريق وعنوان موضوع ورقة السياسات لجميع الفرق المتقدمة والتسجيل في موعد أقصاه 23 فبراير 2023 على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL27ZseZyOANEm5zQQ43lATRPW5o1HuTmOwjZMLhVeiYzZPQ/viewform

وسيتم تسجيل الفرق المشاركة داخل كل جامعة وأسماء الطلاب، عنوان ملخص السياسات المقدم، وسيتم تقديم تدريب عن كيفية كتابة ورقة السياسات يوم 28 فبراير ، كما سيتم الإعلان عن توقيتات التدريب لجميع الطلاب من كليات الجامعة، وسيتم تقييم الأوراق من خلال لجان متخصصة.

ويكون إعلان النتائج واختيار أفضل عملين مقدمين في كل جامعة مشاركة وفقًا للمعايير المعلنة 10 مايو 2023، وتكون التصفية النهائية على مستوى كل الجامعات المشاركة، بدءًا من 11 مايو، على أن تعلن النتائج النهائية في 27 مايو 2023 قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2022/2023.

وخلال المسابقة، يتم تقسيم المتدربين في المسابقة إلى عدد من الفرق البحثية لطلاب البكالوريوس والليسانس على حدة، وأخرى لطلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة المعاونة، بحيث يكون كل فريق من 3 إلى 5 أعضاء بحد أقصى، وسيتم توفير دورات تدريبية للفرق المشاركة بالمسابقة في إعداد أوراق سياسات، وسيتم تقييم الأوراق البحثية لطلاب البكالوريوس والليسانس بصورة مستقلة عن تقييم الأوراق البحثية المقدمة من طلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة المعاونة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، إن المسابقة الطلابية تأتي في ظل اهتمام الدولة بالأنشطة الطلابية الخاصة بتوعية الشباب بالقضايا المجتمعية الهامة، وتهتم جامعة حلوان بالأنشطة التي تستهدف صقل شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على إبراز مواهبهم، داعيًا طلاب جامعة حلوان إلى المشاركة.

هذا وتمنح جوائز مالية لأفضل 3 ورقات للسياسات، ولكل فئة من الفئتين المشاركتين، كما يتم اختيار أفضل ورقتين من كل فئة للمنافسة على مستوى الجامعات المشاركة في مبادرة “جريس”.

وتكون معايير التحكيم هي الارتباط بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، بحيث يجب أن تعكس ورقة السياسات معرفة متعمقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، ويكون هناك طرح برامج أو المساهمة في برامج قائمة لتحقيق أو المساهمة في تحقيق مستهدفاتها.

جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مسابقة أفضل ورقة سياسات وزارة التعليم العالى Jobs Education

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