فرق الإنقاذ الصينية في طريقها إلى تركيا .. صور

أرسلت الحكومة الصينية اليوم الثلاثاء، فريق إنقاذ إلى تركيا من أجل المشاركة في عمليات الإنقاذ، بناء على طلب من الحكومة التركية.

أرسلت وزارة إدارة الطوارئ 82 عضوا من فريق الإنقاذ الصيني إلى منطقة الكارثة بمعدات وإمدادات الإنقاذ.وقد استقل فريق الإنقاذ الصيني بعد ظهر اليوم طائرة إلى المنطقة المنكوبة في تركيا. وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية الصينية.

ويتألف فريق الإنقاذ من أفراد من فيلق الإطفاء والإنقاذ في بكين، والبحث في حالات الطوارئ لزلزال الصين، ومركز الإنقاذ ومستشفى الطوارئ العام.

كما أعلنت الحكومة الصينية اليوم عن إرسالها لمساعدات إنسانية إلى كلا من تركيا وسوريا بقيمة ٤٠ مليون يوان صيني.

وقد تعرضت تركيا لزلزالين متتاليين بقوة 7.8 ريختر، مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه بعث الرئيس الصيني شي جين بينج برسالتي تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد بسبب الزلزال القوي الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا.

قال شي جين بينج، إنه صُدم عندما علم بوقوع زلزال قوي في سوريا وتركيا، مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وذلك حسبما ذكر التلفزيون المركزي الصيني.



بعثة صينية للإغاثة في تركيا

بعثة صينية للإغاثة في تركيا

بعثة صينية للإغاثة في تركيا