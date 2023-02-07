3703 قتلى.. حصيلة جديدة لأعداد ضحايا الزلزال في تركيا

ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال في تركيا بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وذلك وفقًا لما ذكرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية في أحدث تقاريرها.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في بيان لها، إن عدد قتلى الزلزال في عموم البلاد بلغ 3703 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 22286 حالة إصابة.

وفي وقت سابق من اليوم، توقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاعا كبيرا في أعداد القتلى في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا.

ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لكل من تركيا وسوريا، قائلًا: «نعول على المجتمع الدولي لمساعدة الآلاف من الأسر المتضررة، وكثير منهم بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في مناطق يصعب الوصول إليها».

وتواصل العديد من دول العالم تقديم المساعدات الإنسانية إلى تركيا وسوريا لمساعدتها على مواجهة آثار الزلزال المدمر.