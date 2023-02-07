مسكها من منطقة حساسة.. جريمة عقار رقم 7 تكشف الجار المتحرش بسكرتيرة

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض جارته المجني عليه في العقار رقم 7 إلى محكمة الجنايات وجاءت اعترافات الضحية كالاتي

نص تحريات الأجهزة الأمنية

س / ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

ج / الي حصل اني أثناء تواجدي بالقسم حضرت الي المواطنة الضحية لتقديم بلاغ مضمونه أنه أثناء نزولها من العقار خاصتها وتحديدا بمدخل العقار قام شخص مجهول منتظرا

في مدخل العقار بالأعتداء عليها والتحرش بها وكتم نفسها بإستخدام قطعة قماش سوداء اللون إلا آنها قاومته وفر هاربا واضافت انها في حاله رؤيته تستطيع التعرف عليه وعليه واثناء توجهي برفقه الشاكية الي محل الواقعة لإجراء تحرياتنا السرية وفحص البلاغ ابصرت المتهم المدعو وحال ذلك قررت لنا الشاكية انه هو الشخص القائم علي التحرش بها فقمنا

بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزتة علي قطعة قماش سوداء اللون وبمواجهته اقر بأنها قطعة القماش الي استخدمها في تكميم فمها للتحرش بها

س / وهل توصلت تحرياتك السرية الي كيفية حدوث الواقعة تحديدا ؟

ج / ايوة توصلت تحرياتي انه أثناء توجه المحني عليها لعملها صباحا قام المتهم الذي يقطن بذات العقار بإنتظارها بمدخل العقار وقام بالأمساك بها من مناطق حساسة من جسدها محاولا شل حركتها للتحرش

س / و هل توصلت تحرياتك الي الأفعال التي اتاها المتهم تحديدا تجاه المجني عليها ؟

ج / أنا تحرياتي توصلت انه قام بإنتظارها أسفل العقار الذي يقطنان به ثم قام من الخلف بشل حركتها بإستخدام قطعة قماشية علي فمها وقام بملامسه اجزاء حساسة من جسدها إلا أنها تمكنت من مقومته وقامت بالفرار

س / وهل توصلت تحرياتك السرية الي مقاومة المجني عليها للمتهم من عدمه اثناء الأعتداء عليها ؟

ج / أنا تحرياتي توصلت الي ان المجني عليها قامت بمقاومة المتهم ولازت بالفرار

س / وهل نتج عن مقاومه المجني عليها للمتهم ثمة إصابات من جراء مقاومتها له ؟

ج / ايوة إصابات بسيطة في الوجه واليد اليسري

س/ وهل توصلت تحرياتك الي الأماكن الحساسة الي قام المتهم بأمساك المجني عليها منها ؟

ج / ايوة توصلت تحرياتي انه قام بالإمساك بها من منطقة الصدر

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن اعترض طريقها اسفل مدخل العقار الذي تقطن مستخدما لقطعة من القماش أطلقها على فمها قاصدا من ذلك شل مقاومتها ثم باغتها وقام بملامسة إحدى مناطق عورتها (نهديها) دون رضاها متجهةً إرادته الى التوغل في أعمال الفُحش والحصول على علاقة جنسيه