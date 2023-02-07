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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ برأس البر

مياه الامطار
مياه الامطار


تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر للتعامل مع موجة الطقس السئ و هطول الأمطار،  حيث تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع المدينة..

هذا وقد تم مراجعة بالوعات صرف الأمطار،  علاوة على تمركز المعدات بمناطق مختلفة لرفع اى تراكمات لمياه الأمطار أولا بأول،  لتيسير الحركة المرورية.

 وأكدت "الدكتورة منال عوض" على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية .

لافتة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة..

محافظ دمياط تشدد على الارتقاء بمستوى النظافة ورفع الإشغالات

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دمياط الوحده المحلية محافظ دمياط الحركة المرورية غرفة العمليات الرئيسية الوحدات المحلية حركة المرور

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