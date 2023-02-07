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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشدد على الارتقاء بمستوى النظافة ورفع الإشغالات

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية مفاجئة، لليوم الثانى على التوالى، وذلك لمتابعة منظومة العمل بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

 

حيث قامت المحافظ اليوم بزيارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور،  استهلتها بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة منظومة تلقى مطالب وشكاوى المواطنين وآلية التعامل معها والرد عليها ، كما تابعت خطة العمل بالملفات المختلفة و كذلك ملف التصالح فى مخالفات البناء وما تم اتخاذه من إجراءات لإصدار النماذج المؤقتة ونموذج ١٠ الدائم.

 

وعلى جانب آخر، قام فريق إدارة الحوكمة و المراجعة الداخلية بعمل انضباط ادارى للعاملين بالوحدة من خلال مراجعة دفاتر الحضور والانصراف ، حيث تبين خروج عدد ٥ عاملين بدون إذن رسمى ، تم تحويلهم للشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق .

 

وواصلت " الدكتورة منال عوض " جولتها بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية بقرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور، حيث تابعت إجراءات التعامل مع مخالفات البناء وتحصيل رسوم النظافة والإشغالات، كما تم عمل انضباط ادارى للعاملين بالوحدة.

 

و تفقدت " المحافظ " خلال الزيارة جراج الوحدة،  حيث شددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح المعدات المستهلكة وغير المستخدمة بالمناقصات التى يتم تنفيذها من خلال المحافظة،  كما شددت أيضًا على تكثيف حملات الإشغالات و رفع المخلفات بشوارع القرية.


فيما وقد وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمتابعة الدورية لمنظومتى الانضباط الإدارى والعمل بالوحدات المحلية.

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