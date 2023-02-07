فرحه بعد شهرين.. مات صعقا بالكهرباء أثناء عمله بدمياط

حدد مع أسرة عروسته موعد زفافها في شهر أبريل ، وكان رايح يؤدى عمله كهربائي ففقد حياته صعقا بالكهرباء، أنه الشاب محمد ابو السعود ٣٠ عاما ابن مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، الذي لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء توجه إلى أحد المخازن لشراء بعض مستلزمات الخردة، والتى يعمل بالخردة بجانب عمله ككهربائي وتوجه إلى أحد المخازن وبه محول كببر للتيار الكهربائي لفحص الخردة لشرائها و يوجد بالمخزن محول للكهرباء فبمجرد ما اقترب من المحول صعق بالكهرباء وتوفي في الحال.

كان قد تلقى الرائد أحمد موسي رئيس مباحث فارسكور بمحافظة دمياط، بلاغا يفيد بوصول جثة شاب مصاب بصاعق كهربائي بأحد المخازن بمدينة فارسكور.

وأكد احد شهود العيان، أن المجنى عليه بمجرد دخوله للمخزن بصحبة صاحب المخزن الذي يعلم أن به محول كهربائي خطر على المواطنين وأن حالة الطقس سيئة للغاية فبمجرد دخول المجنى عليه وقام بتشغيل الكشاف الخاص بتليفون لاضاءة داخل المخزن واقترب من المحول صعق بالكهرباء وتوفي على الفور وتم الاتصال بالاسعاف وتم نقله إلى مشرحة مستشفى فارسكور.

وأضاف، أن المجني عليه ذو سمعة طيبة وفرحه كان مقررا له شهر أبريل وكان يجهز لزفافه على عروسة الا ان القدر لم يمهله فتوفي أثناء عمله صعقا بالكهرباء.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الواقعة.