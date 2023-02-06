منى زكى تعود للدمايطة من جديد بتاكسي في شوارعها.. شاهد

عادت الفنانة منى زكى وباقي فريق عمل مسلسل " تحت الوصاية " للاستئناف واستكمال تصوير مشاهدها بشوارع مدينة دمياط، وتحديدا بشارع مبنى محافظة دمياط أمام مستشفى دمياط العام.

منى زكى تعود للدمايطة من جديد

وهو الأمر الذي أدى إلى ازدحام كبير بتلك المنطقة طوال فترة التصوير الذي امتدت لساعات النهار حيث تم غلق الشارع لحين انتهاء التصوير مما أدى إلى حالة من الغضب بين المارة من الشارع من المواطنين الذين استاءوا من غلق الشارع الحيوى بمدينة دمياط من أجل تصوير أحد المشاهد التليفزيونية.

تحت الوصاية يغلق شوارع دمياط

كان على مدار شهر، تابع الدمايطة تواجد فريق عمل مسلسل “تحت الوصاية " بطولة الفنانة منى زكى، والذي تتواجد بشكل دائم ما بين مدن عزبة البرج ورأس البر ومدينة دمياط القديمة، لتصوير مشاهدها في المسلسل، حيث تم تجهيز وبناء عدد من المحلات بمنطقه الكوبري المعدنى وسوق السمك محل العاب ومحل بقالة.

عزبة البرج يستقبل فريق عمل المسلسل من شهر

وأثارت أحداث الدور التى تقوم بها في المسلسل جدلًا كبيرا داخل المجتمع الدمياطى ونادى البعض بإيقاف التصوير لأسباب كثيرة ومتعددة منها اتهام الشخصية التى تؤديها منى زكى بأنها تسيء للمرأة الدمايطية؛ حيث إن الشخصية تعمل بمجال صناعة السفن وهو ما يتنافي مع حقيقه المرأة بدمياط والتى لا تستطيع العمل بتلك المهنة؛ لأنها مرهقة للسيدات ومعروف أنها مهنة الرجال بعزبة البرج، إضافة إلى اتهامهم لأسرة المسلسل بتعديل الحركة المرورية في الكثير من الميادين والشوارع الرئيسية بدمياط أثناء وقت التصوير والذي قد يستغرق ساعات اليوم بالكامل.

FB_IMG_1675637184991

FB_IMG_1675626853404

FB_IMG_1675637181787