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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برق ورعد.. أمطار غزيرة تضرب دمياط

امطار غزيرة بدمياط
امطار غزيرة بدمياط

لليوم الثالث على التوالى   شهدت  مدن وقرى محافظة دمياط،  استمرار تساقط الأمطار بغزارة زير  على كافة أنحاء البلاد، حيث استمر تساقط الأمطار على مدار الأيام الماضية وصباح اليوم، مع برودة شديدة في الطقس،  أدى ذلك لاتخاذ عدة إجراءات احترازية  من قبل قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة تساقط الأمطار وشفط مياه الأمطار من الشوارع.


قامت الوحدات المحلية بمختلف أنحاء محافظة دمياط بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وإزالة آثارها بشوارع مدن وقري المحافظة ، بعد تعرض المحافظة لموجه من الامطار الغزيرة.
جاء ذلك  تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتعامل الفورى مع سقوط الأمطار ورفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع. 


تم مواصلة جهود سحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة باستخدام سيارات شفط وكسح مياه الأمطار لرفع التجمعات وتصريفها من خلال الأماكن المخصصة لصرف مياه الأمطار أولاً بأول وذلك بمدن فارسكو وكفرسعد والزرقا ودمياط ورأس البر وكفرالبطيخ، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين  كانت قد تعرضت المحافظة منذ مساء أمس وحتى اليوم لموجة من الأمطار الغزيرة  صاحبها برودة شديدة في الطقس على كافة أنحاء مدن وقرى المحافظة.
وعلى صعيد آخر أعلن حسام خليل رئيس جمعية الصياديين بعزبة البرج   منع مراكب الصيد الصغيرة  والكبيره أيضا من الخروج لرحلات الصيد خلال الأيام القادمة بدءا من فجر امس الاول، نتيجه لارتفاع الامواج وسرعه الرياض واحتماليه تعرض تلك المراكب للغرق.

 

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