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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

لو لسه عضو جديد.. 1700 جنيه مصاريف القيد بنقابة الصحفيين

أرشيفية - مقر الصحفيين
أرشيفية - مقر الصحفيين

تبدأ   نقابة الصحفيين غدا، الخميس، تلقى رسوم الاشتراك للزملاء المقبولين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين، حيث تبلغ قيمة الرسوم المستحقة 700 جنيه.

رسوم الاشتراك للصحفيين الجدد

كما تفتح نقابة الصحفيين باب تسديد الرسوم واستلام كارنيه عضوية نقابة الصحفيين للزملاء الجدد المقبولين بجدول تحت التمرين بداية من الأحد المقبل، وتبلغ الرسوم المستحقة 1700 جنيه مع إحضار صورة شخصية.

واعتمد مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه أمس، الثلاثاء، برئاسة ضياء رشوان، لجنتى القيد تحت التمرين والمشتغلين، وأعلنت الكشوف بشكل رسمى لنتيجة القيد اليوم.

من جانب آخر، قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه الذي عقد، أمس الثلاثاء، إعادة فتح مشروع العلاج مرة أخرى لمدة أسبوع.

وأعلنت نقابة الصحفيين، أنه تقرر فتح الباب مرة أخرى للاشتراك بمشروع العلاج للأعضاء بنقابة الصحفيين ومن دون أية غرامات لمدة أسبوعين بداية من السبت المقبل 11 فبراير ولمدة أسبوعين.

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من جانب آخر، قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه أمس، الثلاثاء، صرف بدل بطالة للزملاء المتعطلين عن العمل، حيث تقدم 536 زميلا بالإقرارات القانونية تفيد بعدم عملهم بأي جهة أخرى، منهم 234 زميلا يحصلون بالفعل على معاش البطالة و302 زميل متقدمين جدد.

وتمت مخاطبة كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للاستعلامات، ونقابة الإعلاميين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووردت إلى المجلس خطابات رسمية من كل منهم، وبناءً على اقتراح النقيب تم استبعاد رد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نظرا لوجود تضارب مع بعض الأوضاع الواقعية للزملاء الصحفيين والمؤسسات والاقتصار على ما ورد بالجهات الأخرى المشار إليها.

معاش بطالة نقابة الصحفيين

وبناءً على ذلك، يصبح عدد المستحقين لـ شروط معاش البطالة 405 زملاء، منهم 165 زميلا يحصلون بالفعل على معاش البطالة، و240 زميلا متقدمين جدد.

وبلغ عدد من لم تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش البطالة 131 زميلا، منهم 69 زميلا يحصلون بالفعل على معاش البطالة، و62 زميلا متقدمين جدد، وبناءً على ما سبق قرر المجلس ما يلي:

  • زيادة معاش البطالة لكل الزملاء المستحقين بنسبة 25% ليصل إلى 1250 جنيها.
  • يستمر سريان هذا القرار لمدة عام بدءا من أول من مارس 2023 وحتى نهاية فبراير 2024.
  • سيتم إعلان كل الأسماء المستحقين وغير المنطبق عليهم الشروط، ولكل من لم ينطبق عليه الشروط الحق في التظلم بمكتب النقيب، وذلك من الفترة من الأربعاء 8/2/2023 إلى يوم الخميس الموافق 16 /2 /2023، وذلك لإعادة النظر في استحقاقهم في معاش النقابة من عدمه، في ظل الإقرارات القانونية السابق للزملاء التوقيع عليها.
  • قبل نهاية العام المشار إليه سابقاً، سيتم الإعلان عن إعادة تقديم الإقرارات القانونية لاستحقاق لمن يرغب من الزملاء للحصول على معاش البطالة للتأكد من شروط الاستحقاق.

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  • نؤكد أنه من حق أي زميل في حالة تعرضه للتعطل عن العمل في أي وقت بعد هذا القرار التقدم بطلب للحصول على معاش البطالة والتوقيع على الإقرارات القانونية وتقديم ما يفيد بذلك، على ألا تقل مدة قيده في جداول النقابة عن عشر سنوات ما عدا جدول (المعاشات والمنتسبين).
  • وفي كل الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة تقاضي معاش البطالة على عامين متصلين أو أربعة أعوام متقطعة.
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