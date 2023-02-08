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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالمزمار البلدي.. أهالي قرية أتليدم بالمنيا يفتتحون مركز الشباب بعد تجديده |شاهد

أرشيفية
أرشيفية

بمناسبة افتتاح مركز شباب القرية نظّم أهالي قرية أتليدم بمركز أبو قرقاص محافظة المنيا، حفل مزمار بلدي، والذي تم تجديده مؤخرًا ضمن مبادرة حياة كريمة.

ورصدت كاميرا برنامج "الحياة الآن" المذاع على قناة الحياة، فرحة أهالى قرية أتليدم والذين أشادوا بمشروع إحلال وتجديد مركز شباب القرية الذي يخدم 40 ألف نسمة.

وقال أحمد حسن، رئيس مركز الشباب، إن تكلفة مشروع إحلال وتجديد مركز الشباب تجاوزت الـ 3.5 مليون جنيه وأن الأهالي عانوا كثيرًا من تدني خدمات مركز الشباب قبل إعادة تطويره.

وثمّن الأهالي بتنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل قرية أتليدم بمركز أبو قرقاص محافظة المنيا.

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