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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آمال عبد الحي: أنيميا البحر المتوسط الأكثر شيوعا في الأمراض الوراثية.. فيديو

الدكتورة آمال عبد
الدكتورة آمال عبد الحي

قالت الدكتورة آمال عبد الحي، مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، إن من الممكن ولادة أطفال طبيعيين في حالة زواج الأقارب في البداية ومن ثم ولادة أطفال لديهم أمراض وراثية.  

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وأضافت "آمال عبد الحي" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن مرض أنيميا البحر المتوسط هو الأكثر شيوعا في الأمراض الوراثية التي تصيب الأطفال.

وتابعت الدكتورة آمال عبد الحي، أن في حالة زواج الأقارب تكون نسبة إصابة المولد بالأمراض الوراثية تكون 25%، موضحة أن في كل حمل تكون هذه النسبة.

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