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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الديوان الرئاسي بالإمارات ينعى الشيخة مريم بنت عبد الله

الديوان الرئاسي الاماراتي
الديوان الرئاسي الاماراتي

نعى ديوان الرئاسة الاماراتية، اليوم الخميس، الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم رئيس الدولة والتي وافتها المنية اليوم.


وجاء في بيان الرئاسة الإماراتية:"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم ".

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واضاف البيان :"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ووالدة الشيوخ خليفة وحمد وسلطان وراشد وسعيد وموزة بنت حمدان آل نهيان".

واعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته ،سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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