كارثة بـ الجيش الأوكراني.. إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن الحرب

قال المستشار الخاص للمكتب الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية في أوروبا، ميشيل كازاشكين، إن مستشفيات الطب النفسي الأوكرانية مليئة بالجنود المصابين بالاكتئاب.

وقال كازاشكين، في إفادة صحفية "قبل بضعة أسابيع كنت في دنيبروبيتروفسك ورأيت أن نصف الأسرة على الأقل في مستشفيات الأمراض النفسية يشغلها أفراد عسكريون وعائدون من الخطوط الأمامية وهم يعانون من القلق والاكتئاب".

وأشار إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن كل رابع شخص في أوكرانيا معرض لخطر الإصابة باضطرابات عقلية خطيرة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن قوات الجيش الأوكراني تعاني من خسائر فادحة في صفوفها بمنطقة دونباس، فضلا عن تذمر الجنود من نقص الأسلحة والذخائر.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن أحد المستشفيات الواقعة في الخطوط الأمامية بـ دونباس، في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، ممتلئة بمئات الجرحى، وجثامين الجنود الأوكرانيين.

ونشرت الصحيفة، نقلا عن العديد من الجنود، والأطباء العسكريين الأوكرانيين، تذمرهم، من صعوبة الأوضاع، وظروف العمل القاسية، ونقص الأسلحة الذخائر، وشح المعدات الطبية، ونقص الكادر البشري المناوب، وعدم اكتراث الحكومة الأوكرانية لمعاناتهم.