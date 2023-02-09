رئيس بولندا السابق يصدم أوكرانيا بشأن فرصها لكسب الحرب ضد روسيا

قال الرئيس البولندي السابق، ألكسندر كواسنيفسكي، إن أوكرانيا ليست قوية بما يكفي لكسب الحرب مع روسيا، وموسكو ليست قوية بما يكفي للفوز، وسيستمر الصراع لعدة أشهر أخرى.

وقال في إفادة صحفية بالأمم المتحدة : "روسيا ليست قوية بما يكفي لكسب الحرب ضد أوكرانيا ، وأوكرانيا ليست قوية بما يكفي لكسب الحرب ضد روسيا. من المتوقع أن يستمر الصراع لعدة أشهر أخرى".

وأوضح كواسنيفسكي، أن “روسيا تحاول منذ 30 عامًا الاتفاق مع الناتو على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت رداً على ذلك إما خداعًا وأكاذيبًا ساخرة، أو محاولات للضغط والابتزاز”.

