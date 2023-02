ديزني تعتزم إقالة 7 آلاف موظف لهذا السبب

أعلنت إدارة ديزني أنها في طريقها لإقالة 7000 عامل لخفض التكاليف وأعلن الرئيس التنفيذي بوب إيجر هذا الخبر عبر مكالمة أرباح مؤكدا أن هذه الخطوة "ضرورية لمواجهة التحديات التي نواجهها اليوم".

وفقا لتقرير موقع The Verge التقني، تمشي "ديزني" على نفس خطى من سبقوه مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت و تويتر وفيسبوك، كل عمالة وادي السيليكون قاموا بإقالات جماعية لحوالي 5% من القوى العاملة لزيادة الأرباح.

التغييرات الجديدة في ديزني جزء من جهودها لخفض التكاليف في ما وصفه المدير التنفيذي "بيئة اقتصادية صعبة"مشيرا إلى أنه "يستهدف توفير 5.5 مليار دولار في التكاليف" وأن عمليات إلغاء الوظائف "ستساهم في تحقيق هذا الهدف". لم يذكر إيجر أي الإدارات التي ستتأثر أكثر بعمليات التسريح.

خطة الرئيس التنفيذي الجديد

بدأت الشائعات حول الإقالات الجماعية في الانتشار منذ تولي إيجر منصبه كرئيس تنفيذي لشركة ديزني خلفا لـ "بوب تشبيك" الذي ترك منصبه في نوفمبر الماضي، ليخطط لسياسات جديدة لزيادة ربحية الشركة ولزيادة كفائتها بحسب رؤيته.

Disney

لا يزال "إيجر" يضع أملا كبيرا على الموارد المالية القادمة من المنصة الرقمية لديزني، على الرغم من التباطؤ في نمو الاشتراكات، حيث أضافت Disney Plus فقط 200 ألف مشترك في الولايات المتحدة وكندا خلال العام الماضي ليصبح المجموع 46.6 مليون ، بينما الاشتراكات الدولية أضافت 1.2 مليون عضو خلال العام الماضي. كان نمو Hulu و ESPN Plus التابعان لديزني أيضا بطيء ولم يحقق المرجو منه، حيث أضاف كل منهما 800000 و 600000 على التوالي.

شهد قسم ديزاين لخدمات البث المباشر زيادة في الإيرادات بنسبة 13٪ لتصل إلى 5.3 مليار دولار، ومع ذلك فهي تعاني من خسائر تشغيلية تبلغ 1.1 مليار دولار ، عزتها الشركة إلى ارتفاع التكاليف في ديزني بلس وهولو. خسرت أعمال البث للشركة حوالي 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

قال الرئيس التنفيذي لـ "ديزني" : "الأولوية حاليا هو استمرار النمو، وزيادة الربحية لأعمال البث المباشر، تشير توقعاتنا الحالية إلى أن Disney Plus ستصل لمرحلة الربحية بحلول نهاية السنة المالية 2024 ، ولا يزال تحقيق ذلك هدفنا".

على الرغم من التوقعات المتفائلة لـ "ديزني" بشأن أرباح العام المقبل، قال الموقع التقني the verge أنه من المرجح أن يتخلى الكثير من المشتركين عن خدمة "ديزني بلس" بعد أن بدأت صلاحية اشتراك الثلاث سنوات التي تم طرحها مع إطلاق Disney Plus أن تنتهي. وبالرغم من أن Disney تقدم خطة اشتراك مجمعة مع Disney Plus و Hulu و ESPN Plus ، إلا أنها لا تزال أغلى من العرض الأصلي والذي طرح مع بداية إطلاق خدمة البث.