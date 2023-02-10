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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 : تحقيق ربح كبير

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)،  على الرغم من أنهم يريدون أن يكونوا سعداء ومسالمين، إلا أنهم غالبًا ما يعانون من مشاركة آلام الآخرين، وغالبًا ما يكون هناك خلاف في الأسرة بسبب العزلة، ولهذا السبب يضطرون أحيانًا إلى الابتعاد عن عائلاتهم.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

من المحتمل أن يتم تفويض هذه السلطة والمسؤولية لك، أولئك الذين يكافحون ماليًا يمكنهم توقع تحسن في وضعهم، سوف يساعد الاختيار المالي الحكيم الذي تقوم به على تحقيق الربح بشكل كبير، أفضل جزء من لم شمل الأسرة هو قضاء وقت ممتع مع أحبائهم، من المحتمل أيضًا أن يكون التمتع بصحة جيدة مفيدًا لك. يتوقع حبيبتك أو مجموعة من الأصدقاء المقربين بفارغ الصبر رحلة معك، يمكن قبول الطلاب في المدرسة التي يختارونها إذا قرروا الدراسة في الخارج.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

يتمتع شباب برج الثور الطموحون بحرية تجربة أشياء جديدة، يمكن لأصدقائك وعائلتك تقديم المشورة لك حول كيفية استثمار أموالك بنجاح، ويمكنك جني فوائد المكاسب المتزايدة في أموالك.

توقعات برج الثور صحيا

يجب أن تجرب روتين تمرين جديد إذا كان النظام الحالي لا يناسبك، وبالمثل، يمكنك تحسين صحتك وعافيتك من خلال تناول الطعام بشكل أفضل.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

قد يشعر الأشخاص الذين بدأوا المواعدة للتو بأنهم مضطرون للكشف عن الكثير عن أنفسهم.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

قد تقرر أنت وأحبائك القيام برحلة قصيرة، ستشعر بالانتعاش بما يتجاوز توقعاتك، وقد تجعل من المعتاد جدولة المزيد من المغامرات مثل هذه المغامرة.

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