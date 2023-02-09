مدير الجودة بـ سايلو فودز: المصنع ينتج أكثر من 300 نوع من المخبوزات

قال أحمد حنفي، مدير الجودة بمصنع المخبوزات بـ "سايلو فودز"، إن المصنع يطبق أحدث نظم الجودة، حيث يتم استقبال الخامات وفقًا للمعايير العالمية، ويتم تحليل الخامات قبل الانتاج، للتأكد من الجودة والكفاءة اللازمة للإنتاج.

وتابع "حنفي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن مصنع المخبوزات ينتج الباتيه والخبز الفينو والكثير من المنتجات الشرقية والغربية، ويتم انتاج المخبوزات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن المصنع يعمل على تدريب العمال بشكل مستمر، من أجل الوصول إلى أعلى مستوى.

وأضاف أن المصنع يحتوي على أكثر من 220 عاملا، وينتج أكثر من 300 نوع من المخبوزات بنفس المعايير العالمية سواء المخبوزات الشرقية أو الغربية، مشيرًا إلى أن المصنع ينتج شهريًا 420 طنا من المخبوزات المختلفة.

من جانبه قال إسلام الجوهري، مهندس الجودة بمصنع المخبوزات، إنه ينتمي إلى مركز بدر بمحافظة البحيرة، والتحق بالعمل بعد مروره بسلسلة من الاختبارات، وبعد نجاحه في الاختبارات بدأ في العمل، مشيرًا إلى أن أي شخص يعمل في هذا المصنع لابد أن يمتلك خبرة كبيرة وكفاءة عالية.