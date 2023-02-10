فى أحدث ظهور لها| حنان ترك توجه نصيحة لجمهورها



شاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت حنان ترك باطلالة محتشمة، وعلقت: "اذكر نفسي واياكم اياكم والتباهي بصلاح امرك واستقامة مسلكك".







وكانت آخر أعمال الفنانة حنان ترك الدرامية مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعد هذا المسلسل اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان وكان هذا آخر لقاء تليفزيوني لها.

أنجح أعمال حنان ترك

ومن أنجح أعمال الفنانة حنان ترك، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وأفلام المخرج يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" أمام الفنان محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة "مع زينة ومنة شلبي.