عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالطو طويل .. سمر يسري تتألق بإطلالة شتوية جذابة

سمر يسري
سمر يسري

تألقت الإعلامية سمر يسري في صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.


وتألقت سمر يسري باطلالة شتوية مرتدية بالطو طويل، واختارت عليه بنطال جينز وحقيبة من الجلد باللون الأسود الناعم، وهو ما أبرز أنوثتها.


وتشتهر "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشي مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.

 

IMG_٢٠٢٣٠٢٠٩_٢٣٥٣٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٢٠٩_٢٣٥٣٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٢٠٩_٢٣٥٣٠٩
IMG_٢٠٢٣٠٢٠٩_٢٣٥٣٠٩
إطلالة شتوية سمر يسري الاعلامية سمر يسرى صورة جديدة إطلالة انيقة برنامج يوم ليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مستفزة.. ماذا فعل محمد شريف بعد مباراة الأهلي وريال مدريد

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

كيف يتم إعدام قاتل نيرة أشرف

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

دعاء مؤثر..أول تعليق من محمود كهربا بعد قرار الفيفا

الأرصاد: مصر شهدت أبرد ليلة في الشتاء.. وهذه توقعات الأيام القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

إغلاق ميدان الرماية لمدة 3 أيام

ذكر يوم الجمعة لقضاء الحاجة..4 كلمات من أعظم ما يقال حتى الغروب

بعد زلزال تركيا .. العلماء يتوصلون لـ طريقة التوقع بـ الزلازل في المسقبل

احذر .. إرسال رسائل الكترونية لأشخاص دون إذن تعرضك للعقوبة

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

نجم الأهلي يكشف أخطاء كولر في مواجهة ريال مدريد.. وينتقد هذا اللاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك.. علامة بالبطاطس تؤكد أنها سامة وتؤدي للموت

بعد انتشار النسكافيه المغشوش .. طريقة عمله فى المنزل

طريقة عمل مالتيزرز كيك

فى دقائق .. علاج صعوبة البلع بوصفة من المنزل

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ