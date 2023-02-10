عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الهلال: غير مسموح بارتكاب أخطاء أمام ريال مدريد..ميسي قد ينضم للدوري السعودي

رامون دياز
رامون دياز


تحدث رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن مواجهة فريقه ضد ريال مدريد، المقرر لها غدا السبت، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.


وقال رامون دياز خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد:" لقد ظهرنا بشكل جيد أمام فلامنجو  وتحكمنا بالكرة بشكل رائع، والآن أهم شيئ يتوجب علينا فعله ألا نرتكب أي أي أخطاء أمام ريال مدريد".


أضاف:" الهلال نادٍ مهم في السعودي وآسيا، وهذا يتطلب منا الظهور بشكل مميز أمام ريال مدريد لأننا نمثل بلدا بأسره".
وعن إمكانية مشاركة كريم بنزيما لاعب ريال مدريد في المباراة النهائية، أجاب:" كريم بنزيما لاعب رائع، لكن حضرنا أكثر من سيناريو لهذا المباراة سواء لعب أم لا ، سنلعب على إغلاق المساحات ولدينا أيضا خط هجوم جيد، باستطاعته أحراز الأهلي".


وبسؤاله حول إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قال المدرب الأرجنتيني:"  الدور السعودي تطور كثيرا في الفترة الأخيرة، وتواجد رونالدو قد يجذب العديد من النجوم، كل نادٍ يضم 8 لاعبين على أعلى مستوى ومن غير المستغرب أن يأتي ميسي إلى هنا، لما لا؟".


كان الهلال تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2، بينما تغلب ريال مدريد على الأهلي بنتيجة 4-1.

الهلال رامون دياز ريال مدري كأس العالم للاندية ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

كان غلبان ومؤدب.. سيدة أطفيح تروي قصة جريمة قتل عشيقها لزوجها

25 ألف جنيه لكل مطلقة.. وطريقة الاستفادة من معاش شهرى بالأوراق والمستندات

الفارق الوحيد.. كولر يكشف سبب الهزيمة من ريال مدريد

ترشيحاتنا

الصحة: وفاة 2 وإصابة 23 آخرين في انهيار عقار بالبحيرة

زيرو لـ أفشة .. حسين الشحات أفضل لاعب عربي في مونديال الأندية

بيان عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بعد زلزال تركيا وسوريا

السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني

بينهم سيدة .. مقتل مزارع وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة ثأرية بقنا

فيتوريا وميكالي يحضران ودية منتخب الشباب وجنوب السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج لا تعرف الرحمة...نصائح هاني الناظر للتخلص من التجاعيد... نيرمين الفقي تثير الجدل على العجلة

بفستان جرئ… شاهيناز تثير ضجة بهذا الفيديو| شاهد

اليوم العالمي للبقول .. 5 مخاطر عند الإفراط في تناولها لن تتوقعها

ولدتها أمها تحت الأنقاض وماتت ودول العالم تود تبنيها.. قصة مؤثرة للرضيعة السورية آية

فيديو

انفراجة قريبة في الأسعار.. ماذا سيحدث في أسعار البيض والدواجن؟

تراجع الدولار عالميا.. ماذا يحدث في الأسعار؟

عليه 10 سنوات سجن.. قصة البلوجر لوشا بعد ضبطه في قضية خطف

لا تنخدعوا.. رسالة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ