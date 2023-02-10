مدرب الهلال: غير مسموح بارتكاب أخطاء أمام ريال مدريد..ميسي قد ينضم للدوري السعودي



تحدث رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن مواجهة فريقه ضد ريال مدريد، المقرر لها غدا السبت، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.



وقال رامون دياز خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد:" لقد ظهرنا بشكل جيد أمام فلامنجو وتحكمنا بالكرة بشكل رائع، والآن أهم شيئ يتوجب علينا فعله ألا نرتكب أي أي أخطاء أمام ريال مدريد".



أضاف:" الهلال نادٍ مهم في السعودي وآسيا، وهذا يتطلب منا الظهور بشكل مميز أمام ريال مدريد لأننا نمثل بلدا بأسره".

وعن إمكانية مشاركة كريم بنزيما لاعب ريال مدريد في المباراة النهائية، أجاب:" كريم بنزيما لاعب رائع، لكن حضرنا أكثر من سيناريو لهذا المباراة سواء لعب أم لا ، سنلعب على إغلاق المساحات ولدينا أيضا خط هجوم جيد، باستطاعته أحراز الأهلي".



وبسؤاله حول إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قال المدرب الأرجنتيني:" الدور السعودي تطور كثيرا في الفترة الأخيرة، وتواجد رونالدو قد يجذب العديد من النجوم، كل نادٍ يضم 8 لاعبين على أعلى مستوى ومن غير المستغرب أن يأتي ميسي إلى هنا، لما لا؟".



كان الهلال تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2، بينما تغلب ريال مدريد على الأهلي بنتيجة 4-1.