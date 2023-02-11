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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطلاب يتوافدون على مدارس 12 محافظة في أول يوم دراسة بالترم الثاني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن طلاب المدارس في 12 محافظة على مدارسهم ، لبدء أول يوم دراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

حيث تدق أجراس المدارس اليوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 ، في المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت والتي تتمثل في محافظات : “الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية”، إلى جانب عدد محدود من مدارس القاهرة والجيزة التي لا تطبق إجازة السبت مثل مدارس الراهبات

ويلتزم جميع الطلاب المتوجهين إلى مدارسهم اليوم في المحافظات المذكورة ، بإرتداء الزي المدرسي التزاما بتعليمات وزارة التربية والتعليم .

كما تلتزم المدارس بتنظيم طابور الصباح بحضور جميع الطلاب واولياء الامور ومديري المدارس ، مع ترديد تحية العلم والنشيد الوطني لرفع روح الولاء والانتماء بين الطلاب والمعلمين في المدارس .

وسوف يشهد الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، بدء تفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس على مستوى جميع المراحل الدراسية، وصولًا إلى نسبة 100% بنهاية العام الدراسي الحالي، لإكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.

وقد تلقت جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم ، تشدد على متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم ، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، مؤكدًا أهمية توفير كافة سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

وتنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن يتم تخصيص الحصة الأولى من أول يوم في الفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي 2023 لجميع الصفوف الدراسية بمدارس التعليم العام ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

وسوف يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ، من 11 فبراير حتى 11 مايو 2023 ، أي أن إجمالي عدد أيام الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 90 يومًا فقط .

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