منى ذو الفقار تروي بداية قصة حب والدها مع الفنانة الراحلة شادية

أكدت منى ذو الفقار ابنه الفنان الراحل صلاح ذو الفقار والمحامية الدولية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان أنه بدأت قصة حب والدها مع الفنانة الراحلة شادية منذ فيلم "أغلى من حياتي"، وكان هذا الفيلم من إنتاجه، وكان يتحدى به اخواته الكبار لأنهم دائما ما كانوا يقولون له أنه لن ينجح إلا في دور ضابط البوليس فقط، متابعة أن والدها في حياته كان دمه خفيف جدا وله هيبة وكان إنسان يصنع البهجة في أي مكان يدخله.

أوضحت منى ذو الفقار خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن والدها قال أنه قادر أيضا على لعب أدوار "التراجيدي"، فقرر إنتاج فيلم أغلى من حياتي المأخوذ من قصة أجنبية ومشاهد الفيلم مازالت حية مع الناس حتى الأن وعند عرضها بنبكي كلنا، متابعة أن قصة الحب بينه وبين الفنانة الراحلة شادية بدأت من هذا الفيلم وكان وقتها منفصل عن والدتها بالاتفاق فقط ولم يحدث طلاق رسمي حتى يستطيع زيارتهم بسهولة وكان دائم الاتصال بهم صباحا للاطمئنان عليهم، وأيضا كل يوم خميس وجمعة يزورهم في منزلهم وهذا كان شكل حياتهم.

صدمتهم بعد حدوث الزواج

وأشارت منى ذو الفقار إلى أن زواج والدها بالفنانة الراحلة شادية جاء كالكارثة بالنسبة لها، ولم تستطع التخيل أن والدها سيترك المنزل، وأن هي واشقائها كانوا مرتبطين جدا بوالدهم، وكان أب رائع لها ولأشقائها، معلقة: "البيت اتهز بعد زواجه من شادية"، مؤكدة أنه ترك المنزل لكن لم يتركهم لحظة.