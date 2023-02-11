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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هو ده التمثيل المشرف.. عمرو أديب يسخر من هزيمة الأهلي أمام ريال مدريد

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة نادي الأهلي من نادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

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وسخر عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه :" لاعبي ريال مدريد كانوا يلاعبوا الأهلي علي القاعد مش الواقف، والاهلي يخسر من ريال مدريد بأربع أهداف في كأس العالم للأندية".


وتابع عمرو أديب، أن :"لأ ، أربعة كان كتير، والاهلي محتاج مجهود أكبر في مباراة الغد، ولاعبي ريال مدريد تحس انهم بيقطعوا جاتوا، وفي ثانية جون".

 

فرق كبير كان باين 


وأكمل أن :"اقول لاخونا في النادي الأهلي اللي كتبوا التمثيل المشرف، وطب والأربعة دوال بقي تمثيل مشرف، وفي فرق كبير كان باين".

https://fb.watch/iCw0BGBlCc/

 

 

 

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