عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب عن انهيار منزل بسبب إسطوانة غاز: "مش كنا عدينا من زمان"

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث انهيار منزل بالبحيرة بسبب انفجار إسطوانة غاز، قائلا: "كنا عدينا موضوع انفجار أنابيب الغاز ده من زمان، وفي ناس ماتت و٢ منزل انهروا".

txt

عمرو أديب يوجه طلب عاجل لوزارة التعليم بعد الزلزال |شاهد


وأضاف عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر،مساء اليوم الجمعة، أن انفجار إسطوانة غاز تسبب في تدمير منزلين في البحيرة، الأمر الذي تسبب في مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٢٣ شخص.

 

انفجرت ٤ أنابيب غاز

 

وكشف الكاتب الصحفي حمدي قاسم، تفاصيل الحادث، قائلا: "انفجرت ٤ أنابيب غاز، وكان في المنزل المنهار مخزن أنابيب غاز، والواقعة تمت في تمام الـ ١١.٣٠ ظهر، وقبل صلاة الجمعة".
 

 

عمرو أديب انفجار البحيرة ضحايا انفجار البحيرة اخبار التوك شو اخبار عمرو اديب أسطوانة غاز انفجار أسطوانة غاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

ترشيحاتنا

العراق يرد على أنباء فتح السدود التركية جراء الزلزال

ميلان يهزم تورينو 1-0 بالدوري الإيطالي

23 ألف قتيل.. الزلزال يدمر الطموحات و يخلف الحزن في تركيا وسوريا

بعد إسقاط جسم مجهول.. بيان عاجل من وزارة الدفاع الأمريكية

4 رسائل مهمة من الأوقاف للأئمة والعاملين بها .. تفاصيل

"الصناعات الكيماوية": "حلوان للأسمدة" المطروحة بالبورصة تنتج 600 ألف طن يوريا سنويا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت جلد.. بلقيس فتحي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مايان السيد تحتفل بتخرجها من الجامعة الأمريكية مع تيام مصطفى قمر

لبان دكر وكاجو ونبات من الفلبين.. غرفة تحنيط تكشف سر المومياوات المصرية

اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ