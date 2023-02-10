عمرو أديب عن انهيار منزل بسبب إسطوانة غاز: "مش كنا عدينا من زمان"

علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث انهيار منزل بالبحيرة بسبب انفجار إسطوانة غاز، قائلا: "كنا عدينا موضوع انفجار أنابيب الغاز ده من زمان، وفي ناس ماتت و٢ منزل انهروا".



وأضاف عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر،مساء اليوم الجمعة، أن انفجار إسطوانة غاز تسبب في تدمير منزلين في البحيرة، الأمر الذي تسبب في مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٢٣ شخص.

انفجرت ٤ أنابيب غاز

وكشف الكاتب الصحفي حمدي قاسم، تفاصيل الحادث، قائلا: "انفجرت ٤ أنابيب غاز، وكان في المنزل المنهار مخزن أنابيب غاز، والواقعة تمت في تمام الـ ١١.٣٠ ظهر، وقبل صلاة الجمعة".

