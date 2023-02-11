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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سوري يحوّل أرضه إلى مقبرة بعدما غصّت المستشفيات بقتلى الزلزال.. شاهد

سوري يحوّل أرضه إلى
سوري يحوّل أرضه إلى مقبرة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، سوري يحوّل أرضه إلى مقبرة بعدما غصّت المستشفيات بقتلى الزلزال.

ووفقا للتقرير، تراجع الأمل بالعثور على أحياء الجمعة في مدينة جبلة الواقعة بمحافظة اللاذقية السورية بعد أكثر مرور أكثر من 5 أيام على زلزال عنيف قضى فيه أكثر من 23 ألف شخص في سوريا وتركيا في إحدى أسوأ الكوارث في هذه المنطقة منذ قرن.

وتابعت فرق الإنقاذ أعمالها لليوم الخامس على التوالي في المدينة الساحلية، وشاركت طواقم لبنانية في العمليات.

وذكرت وكالة أنباء فرانس برس أن مستشفيات جبلة وبراداتها غصّت بقتلى الزلزال المدمر ما دفع بابن المدينة المنكوبة محمّد الداية لتحويل أرضه إلى مقبرة لدفن الضحايا. 

سوري المستشفيات الزلزال قتلى الزلزال محافظة اللاذقية السورية

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