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سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية الإثنين 14 يوليو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية الإثنين 14 يوليو

سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية الاثنين 14 يوليو
سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية الاثنين 14 يوليو
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة بدون مصنعية .. استقر سعر الذهب عند آخر مستويات معلنة منذ الاثنين الماضي، إذ لم يتحرك المعدن الأصفر منذ آخر انخفاض سجله في محلات الصاغة، وتراجع عيار 21 الأكثر تداولًا في محلات الصاغة بقيمة 20 جنيهًا، بالتزامن مع استقرار سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب الآن

فيما يلي آخر تحديث لـ سعر الذهب، وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية الاثنين 14 يوليو

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الاثنين 14 يوليو 2025 نحو 5280 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 الاثنين 14 يوليو 2025، يسجل نحو 4620 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل الاثنين 14 يوليو 2025 نحو 3960 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية الاثنين 14 يوليو

سعر الجنيه الذهب

بالنسبة لسعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم يسجل الاثنين 14 يوليو 2025 نحو 36960 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب عالميًا الاثنين 14 يوليو 2025 نحو 3329 دولارًا للأوقية.

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