وفاة شقيقة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

توفيت اليوم شقيقة المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

ونعى عدد من الجماعة الصحفية وفاة شقيقة المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

موعد صلاة الجنازة على شقيقة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

ومن المقرر أن يعلن موعد صلاة الجنازة وموعد اقامة عزاء الراحلة .

وتقدم عدد من الصحفيين ورؤساء التحرير بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى المهندس، عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في وفاة شقيقته.

فيما تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى المهندس، عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في وفاة شقيقته.

وتوجَّه مفتي الجمهورية، بخالص الدعاء والرجاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.