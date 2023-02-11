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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي: سلامة كل دولة عربية بمثابة استقرار لمصر

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع رؤساء البرلمانات العربية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي.

وأكد الرئيس السيسي لرؤساء البرلمانات العربية، أن استقرار وسلامة كل دولة عربية هو استقرار وسلامة لمصر.

الرئيس السيسي مع رؤساء البرلمانات العربية

وفي تصريح للمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، ذكر أن الرئيس رحب في مستهل الاجتماع برؤساء البرلمانات العربية، مؤكداً دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية.

 كما ثمّن الرئيس قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم.

من جانبهم؛ أكد الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. 

الرئيس السيسي مع رؤساء البرلمانات العربية

كما ثمنوا جهود مصر بقيادة الرئيس ومواقفها المشرفة والمشهود لها في الدفاع عن الأمن القومي العربي، معربين عن تقدير الشعوب العربية للمسار السياسي والتنموي البَنَّاء الذي سارت فيه مصر على مدار السنوات الماضية، والذي مكنها من الصمود أمام التحديات الهائلة التي طالت المنطقة. وفي ذلك الإطار.

وأكد الرئيس أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، معرباً عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، ومؤكداً أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.

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