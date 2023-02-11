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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال تركيا | انتشال رضيع حيا قضى 128 ساعة تحت الأنقاض

فرق الانقاذ
فرق الانقاذ

انتشلت قوات الإنقاذ، رضيعا يبلغ من العمر شهرين حيا، بعدما ظل لمدة 128 ساعة تحت أنقاض الزلزال المدمر في محافظة "هاتاي" جنوب تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء الرسمية، أنه تم انتشال الرضيع بمنطقة "الإسكندرون" ونقله إلى المستشفى.

وعلى الرغم من مرور فترة الـ72 ساعة الحاسمة للعثور على ناجين منذ الزلزالين اللذين وقعا يوم الإثنين الماضي، إلا أن فرق الإنقاذ ما زالت تحاول جاهدة الوصول إلى أي شخص ربما يكون حيا.

وأودى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بحياة 24 ألفا و218 شخصا، فيما تم العثور على عدد قليل من الضحايا أحياء تحت الأنقاض، بعد خمسة أيام من حدوث الكارثة.

وفي تركيا وحدها، لقي 20 ألفا و665 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 80 ألفا و88 آخرين، بسبب الزلزالين القويين، اللذين ضربا المنطقة، الإثنين الماضي، طبقا لأرقام جديدة، صدرت صباح اليوم السبت.

ولقي 3553 شخصا آخرين حتفهم وأصيب 5276، في سوريا المجاورة، حيث تباطأت المساعدات الدولية.

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