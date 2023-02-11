تشعر بالفزع| السفيرة الإسرائيلية بـ«مدريد» تتعرّض لهجوم من طلاب أسبان.. اعرف السبب

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن السفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا روديكا راديان جوردون، تعرضت لهجوم من قبل عشرات الطلاب الإسبان المؤيدين للقضة الفلسطينية، وذلك خلال محاضرة في إحدى الجامعات في مدريد.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا ، شوهد السفير يتم إجلاؤه إلى غرفة آمنة من قبل حراس أمن محليين وإسرائيليين بينما يتجمع العشرات من الطلاب حولهم.

كما شوهد أيضًا أحد حراس الأمن الذيم يحمون السفيرة وقد أخرج سلاحه ووجهه باتجاه الطلاب.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الحادث كان عنيفًا وخطيرًا للغاية.. وبحسب المصدر ، بعد أن أرسلت الشرطة المحلية قوات إلى مكان الحادث وأجلت الطلاب.

وذكر المصدر أن وزير الخارجية إيلي كوهين ، مساء اليوم نفسه، استدعى السفيرة في مدريد لتعزيز موقفها ضد الطلاب المناهضين لإسرائيل، وأشاد بعودتها واستمرارها في المحاضرة والحدث رغم محاولة منعها. بالعنف.

من جانبها قالت السفارة الإسرائيلية في مدريد في بيان "نشعر بالفزع من عنف المتظاهرين المناهضين لإسرائيل ، والذي تم توجيهه ضد السفير الإسرائيلي في مؤتمر في جامعة كومبلوتنسي بمناسبة مرور 30 ​​عاما على عملية أوسلو للسلام".