عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو الدهب: الأهلي يحتاج لحارس مرمى ومهاجم وظهير أيسر

محمود الدهب
محمود الدهب

أشاد محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي السابق بأداء المارد الأحمر أمام فلامنجو البرازيلي في ختام مشواره بكأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب وانتهت بفوز ريال مدريد على الهلال السعودي 5 – 3 و تتويجه باللقب.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "الأهلي قدم أداء جيد في الثلاثة مباريات الأولى ، أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي ، ثم أمام سياتيل ساوندرز الأمريكي والفوز بهدف قاتل لـ"محمد مجدي أفشة"، و أمام ريال مدريد الإسباني و قدم لاعبو الأهلي مباراة مميزة في الشوط الأول، وأهدروا عدة فرص محققة على مرمى لونين حارس مرمى الفريق الملكي، عن طريق أفشة وحسين الشحات وغيرهم، قبل أن تلعب الخبرة دورها في فوز الفريق الإسباني".

وأضاف أبو الدهب: "الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيسر ليكون بديلاً جيداً للتونسي علي معلول  الذي يلعب جميع المباريات دون راحة، وكذلك محمد الشناوي، وعلى مجلس إدارة القلعة الحمراء التعاقد مع حارس مرمى مميز، وكذلك مركز رأس الحربة فهو ثغرة حقيقية في التشكيلة الحمراء".

النادي الأهلي الأهلى فلامنجو فلامنجو البرازيلي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

ضربة موجعة لـ الأهلي بعد الهزيمة أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

جدو: اللي بيحصل في الزمالك «عك»

اختصار وقت التدريب.. ألمانيا تعلن موعد تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

بعد خسارة المركز الثالث.. عمرو أديب يشكر لاعبي الأهلي لهذا السبب

دعاء الفجر لجلب الرزق .. ردده قبل الأذان وبعد الصلاة

اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب صفقات الزمالك

قراراتكم مضحكة وهستيرية.. الصين تسخر من أمريكا بسبب منطاد التجسس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

أسباب تكيس المبايض وأعراضه

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ