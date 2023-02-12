أبو الدهب: الأهلي يحتاج لحارس مرمى ومهاجم وظهير أيسر

أشاد محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي السابق بأداء المارد الأحمر أمام فلامنجو البرازيلي في ختام مشواره بكأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب وانتهت بفوز ريال مدريد على الهلال السعودي 5 – 3 و تتويجه باللقب.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "الأهلي قدم أداء جيد في الثلاثة مباريات الأولى ، أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي ، ثم أمام سياتيل ساوندرز الأمريكي والفوز بهدف قاتل لـ"محمد مجدي أفشة"، و أمام ريال مدريد الإسباني و قدم لاعبو الأهلي مباراة مميزة في الشوط الأول، وأهدروا عدة فرص محققة على مرمى لونين حارس مرمى الفريق الملكي، عن طريق أفشة وحسين الشحات وغيرهم، قبل أن تلعب الخبرة دورها في فوز الفريق الإسباني".

وأضاف أبو الدهب: "الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع ظهير أيسر ليكون بديلاً جيداً للتونسي علي معلول الذي يلعب جميع المباريات دون راحة، وكذلك محمد الشناوي، وعلى مجلس إدارة القلعة الحمراء التعاقد مع حارس مرمى مميز، وكذلك مركز رأس الحربة فهو ثغرة حقيقية في التشكيلة الحمراء".