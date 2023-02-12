انطلاق فعاليات برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية بشمال سيناء

انطلقت فعليات برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية بمحافظة شمال سيناء ، ضمن المرحلة الثالثة ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه تم تنفيذ مبادرة "نتشارك" بمركز شباب "6 أكتوبر" بمدينة العريش.. حيث تم تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء المركز من سن 13 إلى 19 عاما.

كوادر فاعلة

ويهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، والتي ترتكز محاورها الرئيسية حول: (تمكين الفتاة - التوافق المجتمعي - المواطنة - التعايش السلمي - نبذ العنف - دعم الوافدين من الدول ما بعد مؤتمر المناخ - البيئة - المشروعات الخضراء - الطاقة المتجددة - الصحة).