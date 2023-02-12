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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة زلزال تركيا وسوريا.. انتقادات لأهم منظمة في العالم| من الملوم؟

زلزال ودمار وألم
زلزال ودمار وألم ومعاناة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الحكومة في تركيا لديها عدد من الأسئلة للإجابة عليها، حول سرعة وفعالية استجابتها، وحول القواعد التنظيمية التي سمحت ببناء آلاف المباني السكنية والمكاتب دون المستوى المطلوب.


جلبت الزلازل السابقة وعودًا بتحسين الرقابة الحكومية، لكن ضمّن الفساد المستشري عدم الوفاء بهذه الوعود. 
 

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وفي حديثه خلال زيارة إلى محافظة أديامان ، أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن استجابة السلطات لا تتحرك بالسرعة الكافية. 


وتقول الصحيفة، إنه يجب أن يكون التركيز، محليًا ودوليًا، على الوصول إلى الناجين والضحايا ورعايتهم في كل من تركيا وسوريا، حيث يتردد صدى صراخهم في جميع أنحاء العالم. 

وذكرت الصحيفة، أنه يمكن القول إن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا أيضًا ، لم تتحرك بالشكل المناسب.


بسبب الزلازل، هناك حوالي 2.7 مليون شخص يعتمدون بالفعل على المساعدات الخارجية، و حاجتهم ماسة الآن.
والأسوأ من ذلك أن الجرحى والمرضى يفتقرون إلى المستشفيات والعيادات.

 

ويفتقر السوريون إلى المرافق الطبية ومياه الشرب النظيفة والمواد الغذائية الأساسية والمأوى الآمن والصرف الصحي والتدفئة.. ستعتمد كيفية مواجهة هذا التحدي الملح بشكل متزايد على الحكومتين التركية والسورية، اللتين لم يثر أداؤهما الأولي إعجابًا. 


حذر أنطونيو جوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة ، من أن "المزيد من المساعدة في الطريق، ولكن هناك حاجة إلى المزيد والمزيد" حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن 23 مليون شخص، بما في ذلك 1.4 مليون طفل ، قد يحتاجون إلى مساعدة طويلة الأجل.

 

ولم تسلم الأمم المتحدة من انتقادات، لعدم تحركها بالسرعة الكافية، في مواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا يوم الإثنين الماضي.

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